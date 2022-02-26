У противника оперативная пауза, на Киев не идут, - Арестович

Российские войска вынуждены из-за своих потерь взять оперативную паузу и не пойдут на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.

"У противника оперативная пауза, но она взята не добровольно, а из-за больших потерь… Продолжается скопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары. Мы сбили их темп, и они сейчас на Киев не идут", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что Сумы полностью под контролем Украины, а российские войска вокруг города деморализованы. На данный момент активных действий не происходит.