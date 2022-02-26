У противника оперативна пауза, на Київ не йдуть, - Арестович

Російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і не підуть на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"У противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а через великі втрати... триває скупчення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари. Ми збили їх темп, і вони зараз на Київ не йдуть", - зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що Суми повністю під контролем України, а російські війська навколо міста деморалізовані. На цей момент активних дій не відбувається.