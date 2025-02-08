Противник змінив тактику. 47 бригада показала відбиття штурму в Курській області

"47 бригада "Маґура" із суміжниками зупиняють нову масовану атаку РФ. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту", - пояснили в бригаді.

За даними військових, атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках.

"Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами", - розповіли в бригаді.

Проте військові наголосили, що українські воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення - по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади.

"Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти. Втрати росіян у цьому штурмі - щонайменше рота живої сили", - підсумували в бригаді.