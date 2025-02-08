Противник изменил тактику. 47 бригада показала отражение штурма в Курской области

"47 бригада "Магура" со смежниками останавливают новую массированную атаку РФ. На этот раз противник изменил тактику. Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту", - пояснили в бригаде.

По данным военных, атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях.

"Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов. Шли по полям и открытым участкам. Вражеских штурмовиков подвозили также на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался под деревьями", - рассказали в бригаде.

Однако военные отметили, что украинские воины продолжают крепко держать линию соприкосновения - по врагу отработали все подразделения 47 бригады.

"Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты. Потери россиян в этом штурме - по меньшей мере рота живой силы", - подытожили в бригаде.