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Противник зазнав значних втрат. Сирський розповів, на якому напрямку ЗСУ здобули успіх

Україна, Субота 04 листопада 2023 15:58
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Противник зазнав значних втрат. Сирський розповів, на якому напрямку ЗСУ здобули успіх Фото: противник зазнав значних втрат (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти зазнали значних втрат на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий. Дії збройних сил України змусили військових РФ зупинити наступ та піти на перегрупування.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії й наразі проводить перегрупування", - повідомив командувач.

За його словами, силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського.

А також військові РФ нарощують зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.

"Сили оборони професійно виконують задачі - за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон", - повідомив Сирський.

Ситуація в районі Куп'янська

Нагадаємо, що загарбники знову активізувались в цьому районі в середині жовтня, але досягти якогось значного прогресу їм поки не вдалося. Окрім вище вказаної мети, армія РФ намагається завадити українському контрнаступу на півдні України.

Зокрема, 15 жовтня, Сирський розповідав, що російські війська почали інтенсивно наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою оточити Куп'янськ.

Додамо, що вперше окупанти намагалися знову захопити це місто влітку, але та спроба виявилась невдалою.

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Війна Росії проти України Купянск
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