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Противник понес значительные потери. Сырский рассказал, на каком направлении ВСУ получили успех

Украина, Суббота 04 ноября 2023 15:58
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Противник понес значительные потери. Сырский рассказал, на каком направлении ВСУ получили успех Фото: противник понес значительные потери (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты понесли значительные потери на участке Ягодное - Купянск-Узловой. Действия вооруженных сил Украины заставили военных РФ остановить наступление и пойти на перегруппировку.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"На участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку", - сообщил командующий.

По его словам, силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.

А также военные РФ наращивают усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.

"Силы обороны профессионально выполняют задачи - за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми - 220, ранеными - 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен", - сообщил Сырский.

Ситуация в районе Купянска

Напомним, что захватчики снова активизировались в этом районе в середине октября, но достичь какого-либо значительного прогресса им пока не удалось. Кроме вышеуказанной цели, армия РФ пытается помешать украинскому контрнаступлению на юге Украины.

В частности, 15 октября Сырский рассказывал, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить Купянск.

Добавим, что впервые оккупанты пытались снова захватить этот город летом, но та попытка оказалась неудачной.

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