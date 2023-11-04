Противник понес значительные потери. Сырский рассказал, на каком направлении ВСУ получили успех
Российские оккупанты понесли значительные потери на участке Ягодное - Купянск-Узловой. Действия вооруженных сил Украины заставили военных РФ остановить наступление и пойти на перегруппировку.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"На участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку", - сообщил командующий.
По его словам, силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.
А также военные РФ наращивают усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.
"Силы обороны профессионально выполняют задачи - за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми - 220, ранеными - 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен", - сообщил Сырский.
Ситуация в районе Купянска
Напомним, что захватчики снова активизировались в этом районе в середине октября, но достичь какого-либо значительного прогресса им пока не удалось. Кроме вышеуказанной цели, армия РФ пытается помешать украинскому контрнаступлению на юге Украины.
В частности, 15 октября Сырский рассказывал, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить Купянск.
Добавим, что впервые оккупанты пытались снова захватить этот город летом, но та попытка оказалась неудачной.
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