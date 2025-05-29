Противник запустив ударні дрони по Україні: де є загроза атак

Минула повітряна атака

Нагадаємо, під час повітряної атаки з боку російських окупантів у ніч проти 28 травня загалом противник запустив проти України 6 ракет (5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та керовану авіаційну ракету Х-59/69) та 88 безпілотних БПЛА. Силами та засобами ППО був збитий 71 дрон противника.

Через ворожі атаки загалом було зафіксовано влучання у восьми локаціях.

Також повідомлялося, що минулої ночі на тлі загрози через балістику у районі Полтави було чути вибухи.

Крім того, 28 травня вночі у місті Світловодськ Кіровоградської області через російську повітряну атаку було пошкоджене промпідприємство та велика кількість будинків, поранення отримали три людини.

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