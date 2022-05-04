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Противник прорвался на "Азовсталь". Второй день идут тяжелые кровопролитные бои, - командир полка "Азов"

Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗОВ-Мариуполь.

"Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прикладывают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь", наши содаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но мы продолжаем выполнять приказ - держать оборону", - заявил Денис Прокопенко.

Напомним, в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

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АзовстальМариуполь