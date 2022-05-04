Противник прорвався на "Азовсталь". Другий день йдуть важкі кровопролитні бої, - командир полку "Азов"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ уже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗОВ - Маріуполь .

"Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь", наші содати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ - тримати оборону", - заявив Денис Прокопенко.

Нагадаємо, у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

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