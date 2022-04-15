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Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре, - сводка Генштаба

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 51-ти суток войны России против Украины. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

На Южнобугском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредоточивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное, но успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также 1 артиллерийскую систему противника.

Напомним, 14 апреля войска РФ атаковали Донецкую область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Мы также писали о том, что Канада направит в Польшу военных для поддержки украинских беженцев.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ