Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре, - сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

На Южнобугском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредоточивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное, но успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также 1 артиллерийскую систему противника.