Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі, - зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне, але успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему противника.