РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытки наступления противника под Харьковом и Донецком. Враг отступил с ощутимыми потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Отмечается, что противник предпринял попытку наступления к югу от города Изюм в Харьковской области. Атака оказалась не удачной. Украинские военные нанесли врагу потери и вынудили его отступить на занимаемые позиции.
В Донецкой области возле Маринки ВСУ нанесли контрудар по противнику. В результате враг понес потери и отступил. Украинские защитники восстановили контроль над населенным пунктом.
Напомним, ранее в России объявили о начале нового этапа в войне против Украины.
Отметим, за последние сутки ВСУ дважды остановили попытки противника начать наступление в районе Авдеевки. При этом враг продолжал обстрелы Марьинки и Торецка.
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