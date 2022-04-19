UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком

Фото: ВСУ отразили атаки оккупантов под Харьковом и Донецком (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытки наступления противника под Харьковом и Донецком. Враг отступил с ощутимыми потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник предпринял попытку наступления к югу от города Изюм в Харьковской области. Атака оказалась не удачной. Украинские военные нанесли врагу потери и вынудили его отступить на занимаемые позиции.

В Донецкой области возле Маринки ВСУ нанесли контрудар по противнику. В результате враг понес потери и отступил. Украинские защитники восстановили контроль над населенным пунктом.

Напомним, ранее в России объявили о начале нового этапа в войне против Украины.

Отметим, за последние сутки ВСУ дважды остановили попытки противника начать наступление в районе Авдеевки. При этом враг продолжал обстрелы Марьинки и Торецка.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковДонецкДонбассГенштаб ВСУВойна в Украине