РФ зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком. ВСУ відбили Мар'їнку

Збройні сили України (ЗСУ) відбили спроби наступу противника під Харковом і Донецьком. Ворог відступив з відчутними втратами, на окремих напрямках українські військові перейшли в контратаку і звільнили Мар'їнку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.