UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Противник нікуди не йде": Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута

Фото: засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раптом визнав, що українські військові не відступають з Бахмута та його найманці не можуть захопити місто через професійну та стійку оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram пресслужби Пригожина.

"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута - ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста", - йдеться в повідомленні.

Однак Пригожин не полишає надій, що ЗСУ все ж вийдуть з міста, але займуть підготовлені позиції в районі Часового Яру та на підступах до Бахмута. Тому великого прориву окупантів ватажок "Вагнера" не очікує.

"Для того, щоб мати позитивну динаміку, необхідно вирішити кілька питань. Перше питання - переконатися в тому, що наші фланги надійно захищені. Друге - переконатись у тому, що у нас нормально організоване командування. Суровікіна не бачив давно, не знаю, чим він займається. І третє, це боєприпаси. Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - заявив він.

Нагадаємо, за інформацією CNN, російські війська дуже повільно просуваються у Бахмуті, попри те, що залучили велику кількість солдатів. Прогрес на деяких ділянках можна виміряти метрами.

Також раніше ми писали, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутПВК ВагнераВійна Росії проти України