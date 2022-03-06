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Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ

Автор: Ирина Гамерская

Российские войска несут большие потери в войне от Украины. Оккупанты уклоняются от прямого огневого контакта с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

"Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские войска пытаются не потерять наступательного потенциала, но несут большие потери в вооружении, технике и личном составе.

"За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел", - сообщают в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным удалось сбить уже 88 российских самолетов и вертолетов.

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