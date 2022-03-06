RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ

Автор: Ирина Гамерская

Російські війська несуть великі втрати у війні прости України. Окупанти ухиляються від прямого вогневого контакту з українськими військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські війська намагаються не втратити наступального потенціалу але мають великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

"За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося збити вже 88 російських літаків та вертольотів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні