Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ

Російські війська несуть великі втрати у війні прости України. Окупанти ухиляються від прямого вогневого контакту з українськими військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
"Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російські війська намагаються не втратити наступального потенціалу але мають великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.
"За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося збити вже 88 російських літаків та вертольотів.