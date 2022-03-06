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Украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов

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Воскресенье 06 марта 2022 07:51
Украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов Фото: сбитый российский самолет (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российской военной авиации за десять дней войны против нашей страны составили уже 88 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

До начала полномасштабного вторжения ночью 24 февраля авиационная группировка РФ, сосредоточенная вокруг государственных границ Украины, насчитывала около 700 единиц авиационной техники (примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов).

"В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов", - говорится в оперативной информации на начало одиннадцатых суток обороны, 6 марта.

Некоторые вражеские летчики, которые смогли катапультироваться и выжили, были найдены и задержаны украинскими военными.

"Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что группировка Воздушных Сил ВСУ сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Ранее сообщалось, что 5 марта украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова, а пилота, который катапультировался, уже задержали и допросили. Тот признался - знал, что будет бомбить мирный город.

На месте падения вражеского самолета обнаружили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 - обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. Их российский пилот собирался сбросить на Чернигов.

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