Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ
Российские войска несут большие потери в войне от Украины. Оккупанты уклоняются от прямого огневого контакта с украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
"Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские войска пытаются не потерять наступательного потенциала, но несут большие потери в вооружении, технике и личном составе.
"За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел", - сообщают в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным удалось сбить уже 88 российских самолетов и вертолетов.