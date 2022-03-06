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Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ

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Україна, Неділя 06 березня 2022 08:25
Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ Фото: українські військові збили вертоліт РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Російські війська несуть великі втрати у війні прости України. Окупанти ухиляються від прямого вогневого контакту з українськими військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські війська намагаються не втратити наступального потенціалу але мають великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

"За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося збити вже 88 російських літаків та вертольотів.

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