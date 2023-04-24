На противагу Китаю. У ЄС розробили стратегію зовнішньої політики, назвавши "пріоритетні" країни

Зокрема, як пише видання, у ньому докладно описано кілька індивідуальних планів щодо повернення - чи не програшу - чотирьох ключових "пріоритетних" країн.

У документі вказується, де і як, на думку ЄС, він може досягти прогресу в кожному з них, зокрема йдеться про "індивідуальні пропозиції" для цих країн, які ЄС може зробити в галузі енергетики, міграції, економічного розвитку або координації в галузі безпеки.

"Ми знаходимося в конкурентному геополітичному середовищі: це не тільки битва наративів, а й битва пропозицій. Нам потрібно покращити нашу пропозицію та покращити наші відносини з ними", - цитує видання документ, уточнюючи, що "особлива увага приділяється моркві, а не батогу" .

Так, як передає Politico, "негласна мета" - отримати більше друзів і побудувати економіку нового покоління, «не заграючи з автократами".

Зазначається, що цю стратегію мають намір обговорити глави МЗС країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі сьогодні, 24 квітня.

Це, за словами одного високопосадовця ЄС, "величезна переорієнтація… того, як ми проводимо зовнішню політику - не нашої зовнішньої політики, звичайно, але того, як ми її проводимо".

У службовій записці сказано, як через чотирнадцять місяців війни в Україні ЄС все ще намагається вирішити, як розширити свій вплив. У той час як основна коаліція Заходу залишалася напрочуд твердою у війні, офіційні особи щосили намагалися добитися "ширших вторгнень в Латинську Америку, Африку та Азію - особливо перед мільярдами, які поширює Китай".

"Це не ракетобудування, але добре, що тепер це об'єднується у дещо послідовну стратегію", - сказав один дипломат. "Кінцева мета", додав дипломат, "була б у тому, щоб якимось чином запропонувати альтернативу, яка могла б бути привабливішою, ніж те, що пропонує Китай".

Чому було обрано саме ці країни

Як пише видання, ці країни було обрано не випадково.

"Кожна з них представляє потенційну точку опори ЄС у регіонах, де західні союзники змагаються за вплив (і ресурси) з Росією та Китаєм", - пишуть автори статті.

Бразилія та Чилі

Так, як зазначається, Бразилія та Чилі знаходяться у багатій сировиною Латинській Америці; Нігерія є економічним центром Західної Африки; Казахстан тримає нафту та газ у Центральній Азії.

"Серед наших лідерів існує тверде переконання, - сказав другий високопосадовець ЄС, - що Латинська Америка і Карибський басейн - це ключ".

Цей регіон, додав чиновник, загалом поділяє «наші демократичні принципи» і "віру в те, що ви маєте підтримувати багатосторонню систему".

"Нинішній уряд виявляє ознаки готовності активізувати співпрацю", - говориться в резюме.

Бразилія хоче, щоб її "визнавали та ставилися до неї як до світового суб'єкта", додається у документі, і вона прагне "поліпшити доступ сільськогосподарської продукції на ринок ЄС".

Наступною метою ЄС стане Чилі. У документі Чилі розглядається як союзник щодо "зеленої політики" і як "голос рішучої підтримки України".

Казахстан

Щодо Азії, то в документі особлива увага приділяється Казахстану з особливим акцентом на побічний ефект санкцій ЄС у країні.

У ньому йдеться, що основний інтерес ЄС у Казахстані полягає в тому, щоб "забезпечити неможливість обходу міжнародних санкцій" щодо Росії через країну. А Казахстан, зі свого боку, хоче уникнути відправки сирої нафти через Росію та "експортувати більше нафти до ЄС".

ЄС може допомогти тут, стверджує він, наголошуючи, що країна активно хоче більшої співпраці з ЄС, більшої кількості візитів на високому рівні з боку офіційних осіб ЄС та навіть "суспільної підтримки ЄС своєї програми реформ".

Мета Казахстану, стверджується в ньому, "залишатися надійною посередницькою платформою між Сходом та Заходом".

У документі повідомляється, що Казахстан домагається безвізового режиму для своїх громадян і передбачається, що ЄС може укласти угоду про повітряні перевезення в масштабах усього ЄС із країною.

Спрощення легального в'їзду до ЄС також є центральним пунктом у розділі документа, присвяченому Нігерії, найбільшій економіці Африки.

У меморандумі йдеться, що Нігерія сприймає ЄС "як закритий простір із суворою візовою політикою", якому не вистачає "відкритості щодо легальної міграції".

Нігерія

Нігерія шукає "більше можливостей для легальної міграції" і більш м'які візові правила. Крім того, зазначається, що нещодавно обраний новий уряд Нігерії припускає "нову взаємодію".

Як повідомлялось, глави МЗС країн Євросоюзу поки не погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Також є розбіжності між країнами щодо спільної закупки боєприпасів для України.