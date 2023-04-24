ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри країн ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Боррель

Новость на русском →
Люксембург, Понеділок 24 квітня 2023 11:19
Міністри країн ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Боррель Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки не погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Також є розбіжності між країнами щодо спільної закупки боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед зустріччю з міністрами у Люксембурзі.

Він зазначив, що міністри європейських країн продовжать обговорення щодо нового пакету санкцій проти РФ.

Крім того, дипломат наголосив, що є розбіжності між країнами щодо плану закупівель боєприпасів для української армії. Проте переговори з цього питання тривають.

"Ще існують розбіжності щодо планів закупівлі боєприпасів для України, але всі розуміють, що ми перебуваємо в складній ситуації, і я сподіваюся, що домовленості буде досягнуто протягом кількох днів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, ЄС почав обговорення 11 пакету санкцій проти Росії. Україна закликала ввести обмеження щодо ядерної енергетики РФ, зокрема проти "Росатома".

Проте, за даними ЗМІ, новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме атомну сферу та алмази.

При цьому в ЄС допускають, що, ймовірно, європейські країни досягли ліміту антиросійських санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року