В противовес Китаю. В ЕС разработали стратегию внешней политики, назвав "приоритетные" страны

В частности, как пишет издание, в нем подробно описаны несколько индивидуальных планов по возвращению - или не проигрышу - четырех ключевых "приоритетных" стран.

В документе указывается, где и как, по мнению ЕС, он может добиться прогресса в каждом из них, в частности речь идет об "индивидуальных предложениях" для этих стран, которые ЕС может сделать в области энергетики, миграции, экономического развития или координации в области безопасности.

"Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и улучшить наши отношения с ними", - цитирует издание документ, уточняя, что "особое внимание уделяется моркови, а не кнуту".

Так, как передает Politico, "негласная цель" - получить больше друзей и построить экономику нового поколения, «не заигрывая с автократами".

Отмечается, что эту стратегию собираются обсудить главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге сегодня, 24 апреля.

Это, по словам одного высокопоставленного чиновника ЕС, "огромная переориентация… того, как мы проводим внешнюю политику - не нашей внешней политики, конечно, но того, как мы ее проводим".

В служебной записке сказано, как спустя четырнадцать месяцев войны на Украине ЕС все еще пытается решить, как расширить свое влияние. В то время как основная коалиция Запада оставалась удивительно твердой в войне, официальные лица изо всех сил пытались добиться более "широких вторжений в Латинскую Америку, Африку и Азию - особенно перед лицом миллиардов, которые распространяет Китай".

"Это не ракетостроение, но хорошо, что теперь это объединяется в несколько последовательную стратегию", - сказал один дипломат. "Конечная цель", добавил дипломат, "была бы в том, чтобы каким-то образом предложить альтернативу, которая могла бы быть более привлекательной, чем то, что предлагает Китай".

Почему были выбраны именно эти страны

Как пишет издание, эти страны были выбраны не случайно.

"Каждая из них представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники соперничают за влияние (и ресурсы) с Россией и Китаем", - пишут авторы статьи.

Бразилия и Чили

Так, как отмечается, Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке; Нигерия является экономическим центром Западной Африки; Казахстан держит нефть и газ в Центральной Азии.

"Среди наших лидеров существует твердое убеждение, - сказал второй высокопоставленный представитель ЕС, - что Латинская Америка и Карибский бассейн - это ключ".

Этот регион, добавил чиновник, в целом разделяет «наши демократические принципы» и "веру в то, что вы должны поддерживать многостороннюю систему".

"Нынешнее правительство проявляет признаки готовности активизировать сотрудничество", - говорится в резюме.

Бразилия хочет, чтобы ее "признавали и относились к ней как к мировому субъекту", добавляется в документе, и она стремится "улучшить доступ сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС".

Следующей целью ЕС станет Чили. В документе Чили рассматривается как союзник по "зеленой политике" и как "голос решительной поддержки Украины".

Казахстан

Что касается Азии, то в документе особое внимание уделяется Казахстану с особым акцентом на побочном эффекте санкций ЕС в стране.

В нем говорится, что основной интерес ЕС в Казахстане заключается в том, чтобы "обеспечить невозможность обхода международных санкций" в отношении России через страну. А Казахстан, со своей стороны, хочет избежать отправки сырой нефти через Россию и "экспортировать больше нефти в ЕС".

ЕС может помочь здесь, утверждает он, отмечая, что страна активно хочет большего сотрудничества с ЕС, большего количества визитов на высоком уровне со стороны официальных лиц ЕС и даже "общественной поддержки ЕС своей программы реформ".

Цель Казахстана, утверждается в нем, "оставаться надежной посреднической платформой между Востоком и Западом".

В документе сообщается, что Казахстан добивается безвизового режима для своих граждан, и предполагается, что ЕС может заключить соглашение о воздушных перевозках в масштабах всего ЕС со страной.

Упрощение легального въезда в ЕС также является центральным пунктом в разделе документа, посвященном Нигерии, крупнейшей экономике Африки.

В меморандуме говорится, что Нигерия воспринимает ЕС "как закрытое пространство со строгой визовой политикой", которому не хватает "открытости в отношении легальной миграции".

Нигерия

Нигерия ищет "больше возможностей для легальной миграции" и более мягкие визовые правила. Кроме того, отмечается, что недавно избранное новое правительство Нигерии допускает "новое взаимодействие".

Как сообщалось, главы МИД стран Евросоюза пока не согласовали 11 пакет санкций против России. Также есть разногласия между странами по совместной закупке боеприпасов для Украины.