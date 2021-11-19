Против Зеленского сегодня "работает" не классическая оппозиция, - Верещук

"Против Зеленского, против власти сегодня на самом деле не классическая оппозиция. Против Президента сегодня резиденты списка Форбс. У них миллиарды. Они имеют прямое влияние на медиа, поскольку владеют ими. Они действительно могут и хотят противопоставить себя Президенту и власти, которую избрал украинский народ. Но пока они занимались самообогащением, произошли демографические изменения, выросло новое поколение. И оно не приемлет старую олигархическую власть. Новая генерация выбрала Зеленского", - говорит Верещук.

Она подчеркнула - засилье олигархов уходит в прошлое. Им на замену пришло новое поколение свободных людей.

"Оно пришло в то время, когда олигархи занимались созданием монополий в нашей экономике. В то время, когда они занимались схемами и обогащением себя любимых. Я говорю о том новом поколении, которое готово умирать за наше государство. И они это делают сегодня, на востоке нашей страны", - сказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий.

Резюмируя, Верещук добавила: "Нам придется побороться, но новая генерация будет и дальше бороться за свое государство. А те пусть дальше собираются у себя на виллах и пьют вино".