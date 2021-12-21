Против ужесточения карантина: в Румынии сотни людей вышли на протест

Во вторник, 21 декабря, в столице Румынии Бухаресте сотни людей вышли на протесты против карантинных ограничений. Власти хотят ввести COVID-сертификаты для всех работников, без которых они не смогут присутствовать на рабочем месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Протестующи в основном без масок собрались около здания парламента. Они размахивали национальными флагами и скандировали: "Свободу!". Позже десятки людей ворвались во двор парламента, а некоторые попытались проникнуть в здание, но были остановлены правоохранителями.

Активисты против ужесточения карантинных норм. Новое коалиционное правительство Румынии обсуждает законопроект, который потребует от людей, приходящих на работу, предъявлять "зеленые" сертификаты. Они подтверждают полную вакцинацию, выздоровление от COVID-19 или отрицательный тест. Их хотят ввести в начале 2022 года.

Данный законопроект призван, чтобы остановить распространение коронавирусных инфекций и предотвратить новый крах системы здравоохранения страны. Карантин ужесточают в стране с конца октября. Однако рост ежедневных случаев COVID продолжается.

В Румынии проживает 19 миллионов человек, но только 40% (7,7 миллиона человек) получили две дозы вакцины от COVID. Около 2 миллионов из них также получили бустерную дозу, которая считается необходимой для борьбы с вариантом "Омикрон".