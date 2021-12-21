Проти посилення карантину: у Румунії сотні людей вийшли на протест

У вівторок, 21 грудня, у столиці Румунії Бухаресті сотні людей вийшли на протести проти карантинних обмежень. Влада хоче ввести COVID-сертифікати для всіх працівників, без яких вони не зможуть бути присутніми на робочому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Протестувальники переважно без масок зібралися біля будівлі парламенту. Вони розмахували національними прапорами та скандували: "Свободу!". Пізніше десятки людей увірвалися у двір парламенту, а деякі спробували проникнути в будівлю, але були зупинені правоохоронцями.

Активісти проти посилення карантинних норм. Новий коаліційний уряд Румунії обговорює законопроект, який вимагатиме від людей, які приходять на роботу, пред'являти "зелені" сертифікати. Вони підтверджують повну вакцинацію, одужання від COVID-19 або негативний тест. Їх хочуть запровадити на початку 2022 року.

Цей законопроект покликаний, щоб зупинити поширення коронавірусних інфекцій та запобігти новому краху системи охорони здоров'я країни. Карантин посилюють у країні з кінця жовтня. Проте зростання щоденних випадків COVID продовжується.

У Румунії проживає 19 мільйонів осіб, але лише 40% (7,7 мільйона осіб) отримали дві дози вакцини від COVID. Близько 2 мільйонів із них також отримали бустерну дозу, яка вважається необхідною для боротьби з варіантом "Омікрон".