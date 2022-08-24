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Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ, - Reuters

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Среда 24 августа 2022 19:17
Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ, - Reuters Фото: Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В России считают, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что повышение цен на энергоносители и соответствующий дефицит газа, могут убедить Европу влиять на Украину. В дальнейшем это должно привести к перемирию на условиях России.

"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настало время для сделки", - говорится в материале.

По мнению российских источников, Москва рассматривает единственный путь к миру, поскольку хочет закрепить "территориальные достояния" и заставить Украину придерживаться военного нейтралитета. Тем более в Кремле начинают видеть покачивания европейского единства и выжидают более благоприятных условий для давления и газового шантажа. В США говорят, что пока не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.

Напомним, что Bank of America предупредил об использовании темы газа Кремлем, для создания кризиса в Европе в ближайшее время.

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