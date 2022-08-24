Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ, - Reuters

В России считают, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что повышение цен на энергоносители и соответствующий дефицит газа, могут убедить Европу влиять на Украину. В дальнейшем это должно привести к перемирию на условиях России.

"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настало время для сделки", - говорится в материале.

По мнению российских источников, Москва рассматривает единственный путь к миру, поскольку хочет закрепить "территориальные достояния" и заставить Украину придерживаться военного нейтралитета. Тем более в Кремле начинают видеть покачивания европейского единства и выжидают более благоприятных условий для давления и газового шантажа. В США говорят, что пока не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.