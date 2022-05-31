Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны: Рада обратилась к СНБО
Украина, Вторник 31 мая 2022 14:53
Фото: Рада просит СНБО ввести санкции против Гундяева и его церкви (Getty Images)
Верховная рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей Русской православной церкви. Санкции будут введены против тех, кто системно и активно поддерживает войну против Украины.
В списке восемь человек:
- руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион,
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,
- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,
- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим Волочков,
- протоиерей РПЦ; писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
- протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
- пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.
Напомним, филиал РПЦ в Украине - УПЦ Московского патриархата - спустя три месяца после начала вторжения в Украину выразил несогласие с позицией
Кирилла Гундяева относительно войны в Украине.
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