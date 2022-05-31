Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни: Рада звернулася до РНБО

Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів Російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно та активно підтримує війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.
У списку вісім осіб:
- керівник РПЦ Кирило Гундяєв,
- керівник відділу зовнішніх церковних зав'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон,
- заступник керівника відділу зовнішніх церковних зав'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов,
- митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон Шевкунов,
- архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Питирим Волочков,
- протоієрей РПЦ; письменник, пропагандист Артемій Владимиров,
- протоієрей РПЦ, пропагандист, телеведучий Андрій Ткачов,
- пропагандист, професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Олексій Осипов.
Нагадаємо, філія РПЦ в Україні - УПЦ Московського патріархату - через три місяці після початку вторгнення в Україну висловила незгоду з позицією Кирила Гундяєва щодо війни в Україні.
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