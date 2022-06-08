Против мэра Святогорска открыли уголовное дело о госизмене

Правоохранители открыли уголовное дело против городского головы Святогорска Донецкой области по факту государственной измены. Он публично заявил, что поддерживает оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично поддерживает "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть.
На одном из таких видео городской голова распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.
Против городского главы начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК). Решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Напомним, экс-главу Херсонской ОГА времен Виктора Януковича подозревают в госизмене.
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