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Проти мера Святогірська відкрили кримінальну справу про держзраду

Фото: ДБР розслідує факт держзради мера Святогірська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти міського голови Святогірська Донецької області за фактом державної зради. Він публічно заявив, що підтримує окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, в яких публічно підтримує "русский мир", дискредитує ЗСУ та державну владу.

На одному з таких відео міський голова поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Проти міського голови розпочате досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Нагадаємо, екс-голову Херсонської ОДА часів Віктора Януковича підозрюють у держзраді.

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