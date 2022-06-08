Проти мера Святогірська відкрили кримінальну справу про держзраду

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти міського голови Святогірська Донецької області за фактом державної зради. Він публічно заявив, що підтримує окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, в яких публічно підтримує "русский мир", дискредитує ЗСУ та державну владу.
На одному з таких відео міський голова поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.
Проти міського голови розпочате досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вирішується питання про оголошення йому підозри.
Нагадаємо, екс-голову Херсонської ОДА часів Віктора Януковича підозрюють у держзраді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.