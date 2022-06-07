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Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича подозревают в измене: что известно

Новина українською →
Херсон, Вторник 07 июня 2022 16:22
Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича подозревают в измене: что известно Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении по факту государственной измены бывшему губернатору Херсонской области времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Херсонской области.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Николае Костяке. Он находился "у руля" Херсонской области с 18 июня 2010 года по 24 февраля 2014 года.

"Он с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольно перешел на сторону захватчиков, сотрудничает и оказывает помощь во взрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, он во исполнение задач спецслужб и ВС РФ организовал передачу горюче-смазочных и строительных материалов, на нужды военнослужащих РФ для обеспечения ведения боевых действий и формирования оборонных позиций на территории Херсонской области.

Кроме того, он разрешил на территории подконтрольного предприятия размещение и хранение вражеской военной техники и боевых комплектов, которые используются для обстрела позиций ВСУ и мирного населения.

Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил заочное следствие в отношении бывшего президента Виктора Януковича. Решение касается дела о Харьковских соглашениях.

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