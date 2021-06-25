UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Против мэра Ровно открыли дело после скандального заявления о ромах

Автор: Анастасия Рокитна

В Ровно открыли уголовное производство против мэра города Александра Третяка. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы за угрозы ромам.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

В полиции подтвердили, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

"Да, открыто производство по этой статье", - сообщили в пресс-службе.

Ему грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или же ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, в июне мэр Ровно Александр Третяк предложил упаковать ромов в автобус и вывезти из города. Он сказал, что ситуация с безопасностью в городе ухудшилась.

Тогда он рассказал, что на улице встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил он.

Напомним, после того мэр Ровно извинился за скандальное заявление о ромах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровноромы