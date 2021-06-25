Проти мера Рівного відкрили справу після скандальної заяви про ромів

У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

"Так, відкрито провадження за цією статтею", - повідомили у прес-службі.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.

Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.