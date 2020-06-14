ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проти екс-президента ФІФА Блаттера порушили нову справу, - АР

Новини » Спорт     14.06.2020 - 06:59
Проти екс-президента ФІФА Блаттера порушили нову справу, - АР
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)

Блаттера звинувачують в нецільовому використанні мільйона доларів

Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу проти колишнього президента Міжнародної футбольної федерації (ФІФА) Йозефа Блаттера. Обвинувачуваними у справі також проходять екс генеральний секретар ФІФА Жером Вальке та колишній фінансовий директор організації Маркус Каттнер.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

84-річного Блаттера звинувачують в нецільовому використанні мільйона доларів. Він також є обвинуваченим у справі про кредит, виданий у 2010 році Футбольній асоціації Тринідаду та Тобаго (TTFA).

Згідно з документами, які є у журналістів, кредит був безвідсотковий і згодом борг був списаний.

Нагадаємо, Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Платіні керував УЄФА з 2007 по 2015 рік. Обидва керівники позбулися своїх посад у результаті корупційного скандалу в ФІФА.

ФІФА подала на них до суду і вимагає відшкодувати 2 мільйони швейцарських франків (1,8 млн євро), переказ яких був схвалений Блаттером на рахунок Платіні в лютому 2011 року.

Платіні та Блаттера відсторонили від футбольної діяльності на вісім років, але згодом апеляційний комітет пом’якшив покарання до шести років.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ФІФАЙозеф Блаттер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся