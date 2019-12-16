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ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Новости » Спорт     16.12.2019 - 17:12
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Фото: (fifa.com)

Организация требует вернуть 2 млн швейцарских франков

Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ФИФА.

Организация требует возместить 2 миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро), перевод которых был одобрен Блаттером на счет Платини в феврале 2011 года. Было установлено, что для этого платежа не было никаких оснований, и он должен восприниматься как подарок. Федеральный верховный суд Швейцарии признал этот перевод неоправданным платежом.

Если ФИФА вернет вышеназванную сумму, она обещает направить все средства (вместе с процентами) на развитие футбола.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.

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