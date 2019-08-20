Против дочери экс-президента Узбекистана Каримова открыли новые дела

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан возбудила уголовные дела в отношении старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнары, подозреваемой в хищении государственных средств и заключении сделок вопреки интересам страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Узбекистана.

Каримову также обвиняют в завладении путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Основанием для возбуждения уголовных дел в прокуратуре назвали материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан.

"Установлено, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости, принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем, Г.Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Прокуроры также утверждают, что дочь экс-президента под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

Каримова с марта 2019 года находится за решеткой, она была арестована после нарушения условий домашнего ареста, к которому ее приговорили ранее, признав виновной в финансовых злоупотреблениях.

Напомним, в июле 2017 году Гульнару Каримову арестовали как фигуранта нескольких уголовных дел, в том числе связанного с уклонением от уплаты налогов. Ее также признали виновной в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, подделке документов и отмывании доходов.