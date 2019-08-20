Проти доньки екс-президента Узбекистану Карімова відкрили нові справи

Генеральна прокуратура Республіки Узбекистан порушила кримінальні справи проти старшої дочки покійного президента Іслама Карімова Гульнари, підозрюваної у розкраданні державних коштів та укладанні угод всупереч інтересам країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури Узбекистану.

Карімову також звинувачують у заволодінні шляхом вимагання чужим майном в особливо великих розмірах.

Підставою для порушення кримінальних справ у прокуратурі назвали матеріали перевірки, зібрані на підставі інформації, що надійшла від міжнародної компанії, а також заяв громадян.

"Встановлено, що Карімова у змові з іншими особами придбала за заниженою вартістю пакети акцій АТ "Кувасайцемент" і "Бекабадцемент", що належали державі. Потім, Г. Карімова реалізувала зазначені пакети акцій іноземним підприємцям і протегувала у подальшій їх незаконній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Прокурори також стверджують, що дочка екс-президента під загрозою застосування насильства змусила громадян і власників різних компаній передати їхнє майно її компаніям.

Карімова з березня 2019 року перебуває за ґратами, вона була заарештована після порушення умов домашнього арешту, до якого її засудили раніше, визнавши винною у фінансових зловживаннях.

Нагадаємо, в липні 2017 році Гульнару Карімову заарештували як фігуранта кількох кримінальних справ, зокрема пов'язаної з ухилянням від сплати податків. Її також визнали винною в шахрайстві, приховуванні іноземної валюти, порушенні митного законодавства, підробці документів і відмиванні доходів.