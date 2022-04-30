Против Credit Suisse в США подали иск из-за связей банка с российскими олигархами

Группа физических и юридических лиц подала коллективный иск против Credit Suisse. Они утверждают, что швейцарский банк ввел инвесторов в заблуждение относительно деловых операций, связанных с российскими олигархами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иск, поданный в окружной суд Нью-Йорка, подан от имени физических и юридических лиц, которые приобрели ценные бумаги Credit Suisse в период с 19 марта 2021 года по 25 марта 2022 года говорится в заявлении юридической фирмы Pomerantz LLP.

"В жалобе утверждается, что на протяжении всего периода рассмотрения дела ответчики делали существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления о бизнесе, операциях и политике компании", - говорится в заявлении Pomerantz LLP.

Юридическая фирма заявила о недостатках раскрытия информации о сделке секьюритизации. В своем заявлении она процитировала статью Financial Times за февраль, в которой газета сообщила, что Credit Suisse секьюритизировал портфель кредитов, связанных с яхтами и частными самолетами своих самых богатых клиентов, необычным использованием деривативов для снижения рисков, связанных с кредитованием сверхбогатых олигархов и предпринимателей.

В иске также упоминается мартовский запрос американских законодателей к Credit Suisse о передаче документов, связанных с финансированием яхт и частных самолетов, принадлежащих потенциально попавшим под санкции лицам.

Credit Suisse прекратил вести новый бизнес в России после вторжения в Украину 24 февраля, говорится во внутреннем документе швейцарского банка от 28 марта.