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Проти Credit Suisse в США подали позов через зв'язки банку з російськими олігархами

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Вашингтон, Субота 30 квітня 2022 14:21
Проти Credit Suisse в США подали позов через зв'язки банку з російськими олігархами Фото: проти Credit Suisse подали колективний позов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Група фізичних та юридичних осіб подала колективний позов проти Credit Suisse. Вони стверджують, що швейцарський банк ввів інвесторів в оману щодо ділових операцій, пов'язаних з російськими олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позов, поданий до окружного суду Нью-Йорка, поданий від імені фізичних та юридичних осіб, які придбали цінні папери Credit Suisse в період з 19 березня 2021 року по 25 березня 2022 року йдеться в заяві юридичної фірми Pomerantz LLP.

"У скарзі стверджується, що протягом усього періоду розгляду справи відповідачі робили істотно помилкові і вводять в оману заяви про бізнес, операції і політику компанії", - йдеться в заяві Pomerantz LLP.

Юридична фірма заявила про недоліки розкриття інформації про угоду сек'юритизації. У своїй заяві вона процитувала стаття Financial Times за Лютий, в якій газета повідомила, що Credit Suisse сек'юритизував портфель кредитів, пов'язаних з яхтами і приватними літаками своїх найбагатших клієнтів, незвичайним використанням деривативів для зниження ризиків, пов'язаних з кредитуванням надбагатих олігархів і підприємців.

У позові також згадується березневий запит американських законодавців до Credit Suisse про передачу документів, пов'язаних з фінансуванням яхт і приватних літаків, що належать потенційно потрапили під санкції особам.

Credit Suisse припинив вести новий бізнес в Росії після вторгнення в Україну 24 лютого, йдеться у внутрішньому документі швейцарського банку від 28 березня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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