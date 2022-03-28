Credit Suisse отказался обслуживать новых клиентов из России

Швейцарский Credit Suisse отказался вести новый бизнес в России. Решение принято в связи вторжением Москвы в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно внутреннему документу, Credit Suisse стремится сократить свои деловые контакты с Россией, помогая клиентам ограничить их собственное присутствие в стране и переводя сотрудников в другие места.

Credit Suisse подтвердил, что примерно 4% активов под управлением его подразделения по управлению активами принадлежат российским клиентам.