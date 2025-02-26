Протитуманні фари в авто: коли вони стають небезпечними

Відразу скажемо, що жодні протитуманки не замінять головного засобу безпеки – особливої обережності водія, зокрема, дотримання ним розумної швидкості. Проте, спеціальні фари теж багатого чого варті в густому тумані, і не тільки в темну пору доби.

Протитуманні фари: секрет ефективності

Передні протитуманні фари (а сьогодні ми говоримо тільки про передні) мають два секрети, знання яких допоможуть водієві використовувати їх максимально ефективно.

По-перше, важлива відмінність протитуманок у місці їх розташування: вони встановлюються якомога нижче. Як відомо, туман ніколи не лежить просто на дорозі, він завжди залишає зазор з чистого прозорого повітря над самим асфальтом – і саме у цей прошарок протитуманні фари і мають світити.

Другий "протитуманний" секрет у тому, що ці фари не підсвічують сам туман – і тому мікрокраплини вологи не стають білою стіною перед капотом і не затуляють огляд дороги для водія. Тож щоб промінь не піднімався вище і не зачіпав основну масу туману, фара-протитуманка має другу особливість – плаский та широкий промінь (55 – 56 градусів по горизонталі). Таким чином ці фари захоплюють всю смугу руху і частково узбіччя, не засліплюючи при тому зустрічні машини.

Як користуватись протитуманками

Згідно українських Правил дорожнього руху, під час туману на авто мають горіти або фари ближнього світла, або протитуманні фари. Якщо йдеться про світловий день, то допомагають вони в першу чергу не самому водію, а водіям інших авто, які краще краще бачать авто з працюючими фарами в тумані.

Вночі в тумані протитуманні фари просто обов’язкові, причому часто краще вмикати їх без фар дальнього світла, адже останні будуть відверто заважати, підсвічуючи туман і перетворюючи його на непрозору стіну попереду авто.

Протитуманки і Закон

Українські Правила дорожнього руху дозволяють (не зобов’язують!) вмикати передні протитуманні фари за умов недостатньої видимості – коли видимість дороги в напрямку руху менше 300 м через сутінки, туман, дощ, снігопад тощо;

Якщо конкретно, наші ПДР називають такі ситуації, пов’язані з використанням протитуманок:

У світлу пору доби за умов недостатньої видимості протитуманки можна використовувати замість ближнього/дальнього світла фар або разом з ними – тобто, для позначення машини на дорозі (п.19.5);

У темну пору за умов недостатньої видимості самими протитуманками обійтися вже не можна – ПДР вимагають перш за все увімкнути ближнє або дальнє світло (автоматично засвітяться і "габарити") і вже на додачу до них – протитуманні фари;

Якщо машина в умовах недостатньої видимості з якоїсь причини стоїть на дорозі, в тому числі на узбіччі, на додачу до габаритів можна увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі (п.19.4).

Українські ПДР прямо не забороняють використання передніх протитуманних фар за умов гарної видимості. Хоча варто пам’ятати, що в багатьох європейських країнах за це передбачено штраф.

Коротко

Оскільки туман не є поширеним явищем на українських автошляхах, чимала частина водіїв не має особливих навичок їзди в таких умовах. Тож щоб у складний момент не відволікатись від дороги на кнопки і важелі, краще заздалегідь розберіться з алгоритмом роботи вимикачів, які у вашому авто відповідають за протитуманні фари та ліхтарі – щоб безпомилково увімкнути їх за потреби. І ще раз нагадаємо: головний засіб безпеки при русі у тумані – не світлові прилади, а помірна швидкість і подвійна увага.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.