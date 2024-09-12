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Протитуманки в авто без туману: коли можна, коли не можна і який буде штраф

Четвер 12 вересня 2024 10:00
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Протитуманки в авто без туману: коли можна, коли не можна і який буде штраф Фото: протитуманки в авто без туману (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Більшу частину року протитуманні фари катаються в автомобілі без діла. Певно тому багато хто з водіїв вигадує для них додаткові завдання – використовуючи то замість габаритів, то замість ближнього світла. Наскільки це законно в нашій країні?

Про те, чи можна використовувати протитуманні фари окремо від туману, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху і Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Передні протитуманні фари навіть у наш час залишаються додатковою опцією. Тобто конструктори і експерти з безпеки вважають, що без них цілком можливо обходитись. Особливість цих фар – в спеціальній формі їхнього променя.

Чим особливі протитуманні фари

Протитуманки розташовуються максимально низько, і це перша умова їхньої ефективності. Адже туман завжди залишає прошарок чистого прозорого повітря над самою дорогою, і протитуманні фари світять саме у це чисте повітря. Відтак, їхній промінь не підсвічує безліч мікрокрапель вологи, які власне утворюють туман і які завдяки цьому підсвічуванню утворюють перед машиною білу непрозору стіну.

Друга особливість протитуманних фар – плаский та широкий промінь, з кутом розсіювання по горизонталі 55 – 56 градусів. Це знов-таки не дає фарам світити вгору і підсвітлювати основну масу туману. А додаткова ширина променя дозволяє цим фарам освітити всю смугу руху та ще й трохи узбіччя – на відміну від фар ближнього світла, низький промінь протитуманок при цьому не засліпить зустрічних водіїв.

Протитуманки в авто без туману: коли можна, коли не можна і який буде штраф

Коли можна вмикати протитуманні фари

Українські Правила дорожнього руху дозволяють (але не зобов’язують) використовувати передні протитуманні фари за умов недостатньої видимості. Тобто коли видимість дороги в напрямку руху менше 300 м через сутінки, туман, дощ, снігопад тощо.

Взагалі у ПДР згадуються такі випадки, пов’язані з використання протитуманок:

  • Вдень за умов недостатньої видимості протитуманки можна використовувати замість ближнього/дальнього світла фар або разом з ними – тобто, для позначення машини на дорозі (19.5);
  • Вночі за умов недостатньої видимості самими протитуманками обійтися вже не можна – ПДР вимагають перш за все увімкнути ближнє/дальнє світло (звісно, автоматично засвітяться і "габарити") і на додачу до них – протитуманні фари;
  • В умовах недостатньої видимості якщо машина з якоїсь причини стоїть на дорозі (узбіччі), на додачу до габаритів можна додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі (п.19.4 ПДР);
  • Задній протитуманний ліхтар (ліхтарі) можна використовувати виключно в умовах недостатньої видимості – хоч у світлу, хоч у темну пору доби (п.19.9). Штраф за порушення цього пункту згідно 122 ч.2 КУпАП – 510 грн як за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

Прямої заборони на використання передніх протитуманних фар за умов гарної видимості в українських ПДР немає. Але в багатьох країнах Європи за це конкретно передбачено штраф (наприклад, у Польщі – 100 злотих, тобто понад 23 євро).

Протитуманки в авто без туману: коли можна, коли не можна і який буде штраф

Коротко

Так, прямої заборони на використання передніх протитуманок за гарної погоди в ПДР України немає. Але у п.19 тричі згадується дозвіл на їхнє використання саме в умовах недостатньої видимості – що за бажання представниками Закону може трактуватись як заборона використання в інших умовах. Тому, певно, можна порадити користуватись протитуманками тільки в туман та іншу негоду, тим більше що саме це диктує і логіка цих фар як таких.

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