Противотуманки в авто без тумана: когда можно, когда нельзя и какой будет штраф

Большую часть года противотуманные фары катаются в автомобиле без дела. Именно поэтому многие водители придумывают для них дополнительные задачи – используя то вместо габаритов, то вместо ближнего света. Как это законно в нашей стране?

О том, можно ли использовать противотуманные фары отдельно от тумана, читайте в материале РБК-Украина .

Передние противотуманные фары даже в настоящее время остаются дополнительной опцией. То есть конструкторы и эксперты по безопасности считают, что без них вполне можно обходиться. Особенность этих фар – в специальной форме их луча.

Чем особенны противотуманные фары

Противотуманки располагаются максимально низко, и это первое условие их эффективности. Ведь туман всегда оставляет прослойку чистого прозрачного воздуха над самой дорогой, и противотуманные фары светят именно в этот чистый воздух. Следовательно, их луч не подсвечивает множество микрокапель влаги, которые образуют туман и которые благодаря этой подсветке образуют перед машиной белую непрозрачную стену.

Вторая особенность противотуманных фар – плоский и широкий луч, с углом рассеяния по горизонтали 55 – 56 градусов. Это опять-таки не дает фарам светить вверх и подсвечивать основную массу тумана. А дополнительная ширина луча позволяет этим фарам осветить всю полосу движения и еще немного обочины – в отличие от фар ближнего света, низкий луч противотуманок при этом не ослепит встречных водителей.

Когда можно включать противотуманные фары

Украинские Правила дорожного движения позволяют (но не обязывают) использовать передние противотуманные фары при недостаточной видимости. То есть, когда видимость дороги в направлении движения менее 300 м через сумерки, туман, дождь, снегопад и т.д.

Вообще в ПДД упоминаются следующие случаи, связанные с использованием противотуманок:

Днем при недостаточной видимости противотуманки можно использовать вместо ближнего/дальнего света фар или вместе с ними – то есть, для обозначения машины на дороге (19.5);

Ночью в условиях недостаточной видимости самими противотуманками обойтись уже нельзя – ПДД требуют прежде всего включить ближний/дальний свет (конечно, автоматически засветятся и "габариты") и вдобавок к ним – противотуманные фары;

В условиях недостаточной видимости если машина по какой-то причине стоит на дороге (в обочине), в дополнение к габаритам можно дополнительно включить ближний свет или противотуманные фары и задние противотуманные фонари (п.19.4 ПДД);

Задний противотуманный фонарь (фонари) можно использовать исключительно в условиях недостаточной видимости – хоть в светлое, хоть в темное время суток (п.19.9). Штраф за нарушение этого пункта согласно 122 ч.2 КУоАП – 510 грн как нарушение правил пользования внешними осветительными приборами.

Прямого запрета на использование передних противотуманных фар при хорошей видимости у украинских ПДД нет. Но во многих странах Европы за это конкретно предусмотрен штраф (например, в Польше – 100 злотых, то есть более 23 евро).

Кратко

Да, прямого запрета на использование передних противотуманок в хорошую погоду в ПДД Украины нет. Но в п.19 трижды упоминается разрешение на их использование именно в условиях недостаточной видимости – что, по желанию представителями Закона, может трактоваться как запрет использования в других условиях. Поэтому, пожалуй, можно посоветовать пользоваться противотуманками только в туман и другую непогоду, тем более что именно это диктует и логика этих фар как таковых.