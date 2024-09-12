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Противотуманки в авто без тумана: когда можно, когда нельзя и какой будет штраф

Четверг 12 сентября 2024 10:00
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Противотуманки в авто без тумана: когда можно, когда нельзя и какой будет штраф Фото: противотуманки в авто без тумана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большую часть года противотуманные фары катаются в автомобиле без дела. Именно поэтому многие водители придумывают для них дополнительные задачи – используя то вместо габаритов, то вместо ближнего света. Как это законно в нашей стране?

О том, можно ли использовать противотуманные фары отдельно от тумана, читайте в материале РБК-Украина .

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Передние противотуманные фары даже в настоящее время остаются дополнительной опцией. То есть конструкторы и эксперты по безопасности считают, что без них вполне можно обходиться. Особенность этих фар – в специальной форме их луча.

Чем особенны противотуманные фары

Противотуманки располагаются максимально низко, и это первое условие их эффективности. Ведь туман всегда оставляет прослойку чистого прозрачного воздуха над самой дорогой, и противотуманные фары светят именно в этот чистый воздух. Следовательно, их луч не подсвечивает множество микрокапель влаги, которые образуют туман и которые благодаря этой подсветке образуют перед машиной белую непрозрачную стену.

Вторая особенность противотуманных фар – плоский и широкий луч, с углом рассеяния по горизонтали 55 – 56 градусов. Это опять-таки не дает фарам светить вверх и подсвечивать основную массу тумана. А дополнительная ширина луча позволяет этим фарам осветить всю полосу движения и еще немного обочины – в отличие от фар ближнего света, низкий луч противотуманок при этом не ослепит встречных водителей.

Противотуманки в авто без тумана: когда можно, когда нельзя и какой будет штраф

Когда можно включать противотуманные фары

Украинские Правила дорожного движения позволяют (но не обязывают) использовать передние противотуманные фары при недостаточной видимости. То есть, когда видимость дороги в направлении движения менее 300 м через сумерки, туман, дождь, снегопад и т.д.

Вообще в ПДД упоминаются следующие случаи, связанные с использованием противотуманок:

  • Днем при недостаточной видимости противотуманки можно использовать вместо ближнего/дальнего света фар или вместе с ними – то есть, для обозначения машины на дороге (19.5);
  • Ночью в условиях недостаточной видимости самими противотуманками обойтись уже нельзя – ПДД требуют прежде всего включить ближний/дальний свет (конечно, автоматически засветятся и "габариты") и вдобавок к ним – противотуманные фары;
  • В условиях недостаточной видимости если машина по какой-то причине стоит на дороге (в обочине), в дополнение к габаритам можно дополнительно включить ближний свет или противотуманные фары и задние противотуманные фонари (п.19.4 ПДД);
  • Задний противотуманный фонарь (фонари) можно использовать исключительно в условиях недостаточной видимости – хоть в светлое, хоть в темное время суток (п.19.9). Штраф за нарушение этого пункта согласно 122 ч.2 КУоАП – 510 грн как нарушение правил пользования внешними осветительными приборами.

Прямого запрета на использование передних противотуманных фар при хорошей видимости у украинских ПДД нет. Но во многих странах Европы за это конкретно предусмотрен штраф (например, в Польше – 100 злотых, то есть более 23 евро).

Противотуманки в авто без тумана: когда можно, когда нельзя и какой будет штраф

Кратко

Да, прямого запрета на использование передних противотуманок в хорошую погоду в ПДД Украины нет. Но в п.19 трижды упоминается разрешение на их использование именно в условиях недостаточной видимости – что, по желанию представителями Закона, может трактоваться как запрет использования в других условиях. Поэтому, пожалуй, можно посоветовать пользоваться противотуманками только в туман и другую непогоду, тем более что именно это диктует и логика этих фар как таковых.

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