Протитанкові міни та "пелюстки". Поліція показала, як знищує боєприпаси під Ізюмом

"Основна маса виявлених небезпечних знахідок - це міни. Зокрема, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні МОН-50 і ПФМ-1С "Пелюстка", - йдеться в заяві.

Поліцейські розповіли, що щодня виявляють небезпечні знахідки, більшість з яких знаходяться на території приватних будинків, земель сільських домогосподарств, кладовищах та інших цивільних об'єктах.

Разом з тим, фахівці оглядають лісові зони, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ.

Знайдені ворожі снаряди фахівці знищують на окремо відведених територіях, а ті, що є вкрай небезпечними та не підлягають транспортуванню, - знищуються підривом на місці.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.