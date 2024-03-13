Противотанковые мины и "лепестки". Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом

"Основная масса обнаруженных опасных находок - это мины. В частности, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные МОН-50 и ПФМ-1С "Лепесток", - говорится в заявлении.

Полицейские рассказали, что ежедневно обнаруживают опасные находки, большинство из которых находятся на территории частных домов, земель сельских домохозяйств, кладбищах и других гражданских объектах.

Вместе с тем, специалисты осматривают лесные зоны, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ.

Найденные вражеские снаряды специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях, а те, которые являются крайне опасными и не подлежат транспортировке, - уничтожаются подрывом на месте.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.