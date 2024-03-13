RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Противотанковые мины и "лепестки". Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом

Фото: Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Специалисты-взрывотехники продолжают выявлять и обезвреживать мины и боеприпасы, оставленные врагом на деоккупированных территориях. Сейчас они очищают территорию Изюмского района в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Основная масса обнаруженных опасных находок - это мины. В частности, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные МОН-50 и ПФМ-1С "Лепесток", - говорится в заявлении.

Полицейские рассказали, что ежедневно обнаруживают опасные находки, большинство из которых находятся на территории частных домов, земель сельских домохозяйств, кладбищах и других гражданских объектах.

Вместе с тем, специалисты осматривают лесные зоны, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ. 

Найденные вражеские снаряды специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях, а те, которые являются крайне опасными и не подлежат транспортировке, - уничтожаются подрывом на месте.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине