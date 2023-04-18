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Протитанкові гранати та автомати. У Луганській області СБУ знайшла схрон з російською зброєю

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Луганська область, Вівторок 18 квітня 2023 17:02
Протитанкові гранати та автомати. У Луганській області СБУ знайшла схрон з російською зброєю Фото: У Луганській області СБУ знайшла схрон російської зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганської області правоохоронцям ще один ворожий схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Серед вилученого - арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схованку облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони. Її розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:

  • реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
  • реактивну штурмову гранату РГШ-1;
  • ручний кулемет Калашникова;
  • 4 автомати Калашникова;
  • 32 гранати Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що в ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області було виявлено два схрони з російськими боєприпасами.

РБК-Україна писало про те, що в Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. СБУ виявила його схрон з вибухівкою.

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