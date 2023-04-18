Противотанковые гранаты и автоматы. В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием

Во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганской области стражам порядка еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Среди изъятого - арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова. Укрытие обнаружено в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении. Отмечается, что тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны. Его разместили в полуразрушенном помещении заброшенного дома. Сотрудники СБУ изъяли там: реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

реактивную штурмовую гранату РГШ-1;

ручной пулемет Калашникова;

4 автомата Калашникова;

32 гранаты Ф-1;

20 гранат РГО;

4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед. Все выявленные боевые средства поражения переданы потребностям Вооруженных сил Украины.