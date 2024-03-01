Протистояння з Китаєм та РФ. Пентагон закликав прискорити модернізацію ядерної тріади США

Генерал ВПС Ентоні Коттон, командувач Стратегічним командуванням США, заявив, що нещодавні інвестиції Росії та Китаю оборонну сферу та космічну галузь зокрема наголошують на необхідності зміцнення стратегічної переваги Сполучених Штатів.

"Найважливіший сигнал, який я хочу донести сьогодні, полягає в тому, що сили під моїм командуванням готові стримувати наших супротивників і рішуче реагувати, якщо стримування зазнає невдачі", - зазначив Коттон, виступаючи перед сенатським комітетом збройних сил.

За його словами, сьогодні Сполучені Штати стоять перед проблемами, з якими вони ніколи не стикалися.

"Ми протистоїмо не одному, а двом ядерним країнам: Російської Федерації та Китайській Народній Республіці. Ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та зростаючими відносинами між цими країнами додає нові рівні складності до наших стратегічних розрахунків", - підкреслив він.

Коттон також наголосив на прискоренні темпів розробки Китаєм стаціонарних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет і зазначив, що, ймовірно, до 2030 року ядерний арсенал Китаю може досягти майже 1000 боєголовок.

У Пентагоні заявили, що станом на січень флот китайських розвідувальних супутників зріс до більш ніж 359 систем, що більш ніж потроїло його присутність у космосі для збору розвідувальної інформації з 2018 року. Росія також продовжує розвивати та відчувати космічний та протисупутниковий арсенал.

"Хоча наші застарілі системи продовжують наражати на ризик потенційних противників, абсолютно важливо, щоб ми продовжували прискорювати модернізацію нашої ядерної тріади", - додав Коттон.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки Росія планує розмістити ядерну зброю у космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі. Пізніше повідомлялося, що Білий дім намагався вести з РФ таємні переговори, щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.

Американське видання CNN дізналося про деталі розробки Росією ядерної космічної зброї і чим це може загрожувати.