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"Протистояли десанту та знищили ДРГ". Під Києвом пройшли навчання ЗСУ (відео)

Фото: під Києвом пройшли навчання ЗСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Київській області ЗСУ провели комплекс тренувальних заходів щодо протидії повітряному десанту супротивника та знищення ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, навчання проходили в Чорнобильській зоні. Завданням було - охорона важливого державного об'єкта критичної інфраструктури.

У тренеруванні взяли участь підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки України та Національної поліції.

"Командири підрозділів виконували завдання щодо недопущення захоплення важливого державного об'єкта, застосувавши сили та засоби відповідно до їх призначення", - розповів Наєв.

Він уточнив, що під час тренування було відпрацьовано перелік питань боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

Нагадаємо, раніше СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі – відпрацювала затримання "ворожої ДРГ" на енергооб'єкті.

Як повідомлялося, міжнародні аналітики ISW допускають новий наступ в Україну з території Білорусі, який може розпочатися восени.

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Збройні сили УкраїниКиївська область