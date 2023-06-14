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Для протидії Росії. Данія може знову створити флот підводних човнів

Фото: Данія може знову використати підкладку (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Данія може повернутися до створення флоту підводних човнів для посилення своєї присутності в Балтійському морі та стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.

Повідомляється, що зараз в уряді точаться дискусії про те, чи варто знову зараз влада вирішує, придбати субмарини або покладатися на співпрацю з партнерами. Збройні сили країни відмовилися від свого підводного флоту у 2004 році.

"Усі кораблі російського флоту повинні проходити через наші води, якщо вони виходять із Санкт-Петербурга або Калінінграда, тому ми повинні посилити нашу глибокоешелоновану оборону, що є для нас абсолютно новим усвідомленням", - заявив глава комітету із зовнішньої політики Данії Міхаель Ааструп Єнсен.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ до України Данія витрачала на оборону близько 1,35% ВВП, але витрати на збройні сили країни цього року зростуть до 2%.

Співпраця України та Данії

Данія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, країна надає військову техніку та озброєння, у тому числі танки Leopard 2. Данія вже починає тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

На початку травня Копенгаген також виділив найбільший пакет допомоги для України, до якого увійшло обладнання, необхідне для контрнаступу.

Крім того, нещодавно Данія надіслала Україні боєприпаси на 36 млн доларів. Копенгаген передає снаряди на запит української влади.

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